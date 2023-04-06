6 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

74 годаназад (1949) родился АХМЕТЖАН Калиолла Саматулы - художник-живописец, этнограф-оружиевед, член Союза художников Казахстана.

Родился в Акмолинской области. Окончил живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, художник-живописец (1977).

Трудовая деятельность: преподаватель специальных дисциплин Алма-Атинского художественного колледжа им. У. Тансыкбаева (с 1977 года); старший научный сотрудник отдела этнологии Центрального государственного музея РК (1996-2000); по совместительству старший научный сотрудник отдела изобразительного искусства Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова АН РК (1996-1998); заведующий отделом реставрации Президентского центра культуры РК (г. Астана) (с 2000 года); консультант Президентского центра культуры РК г. Астана (с 2004 года).

Работы выставлялись на выставках в Чехословакии, Эстонии, Южной Корее, Германии, хранятся в фондах Государственного музея искусств им. А. Кастеева, Центрального государственного музея РК, Президентского центра культуры РК, Семипалатинского музея искусств им. Невзорова, в резиденции Президента РК, картинной галерее г. Кутаиси (Грузия), в частных коллекциях в Казахстане, Англии, США, Швеции, Пакистане, Германии.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл», золотой медалью Академии художеств РК, медалью Союза художников РК «За лучшие творческие достижения», юбилейной медалью Министерства обороны РК «20 лет Вооруженным силам Республики Казахстан», «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 25 жыл»; нагрудными знаками «Мәдениет қайраткері», «Құрмет» Союза художников г. Нур-Султана; дипломом Союза художников г. Нур-Султана.

61 год назад (1962) родился АМИРОВ Досжан Сарманкулович - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Джамбульской области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1988).

Трудовая деятельность: электромонтер совхоза им. Чапаева Джамбульской области (1979-1980); слесарь машинного двора совхоза им. Чапаева Джамбульской области (1982-1988); стажер адвоката в юридической конторе г. Петропавловска (1988-1989); адвокат г. Петропавловска (04.1989-06.1989); судья Тимирязевского районного суда Северо-Казахстанской области (06.1989-03.1989); судья Ленинского районного суда СКО (03.1990-12.1990); член Северо-Казахстанского областного суда (1990-1997); судья Северо-Казахстанского областного суда (1997-1999); председатель суда г. Темиртау (1999-2002); председатель коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда (2002-2007); председатель коллегии по уголовным делам суда г. Астаны (2007-2009); председатель коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда (2009-2010); председатель апелляционной судебной коллегии Жамбылского областного суда (2010-2011); председатель Мангыстауского областного суда (2011-2015); председатель Восточно-Казахстанского областного суда (2015-2017); председатель Акмолинского областного суда (2017-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Награжден медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).

48 лет назад (1975) родился САИНОВ Амангельды Газезович - руководитель аппарата Министерства иностранных дел Республики Казахстана.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Астана). Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина (1997).

Трудовая деятельность: помощник аудитора, главный бухгалтер, заместитель директора ЦАК «Астана-Аудит» (1997-2002); ведущий специалист валютно-финансового департамента МИД РК (2002); старший бухгалтер посольства Республики Казахстан в Австрийской Республике (2002-2008); главный специалист, начальник управления бюджетного планирования и анализа валютно-финансового департамента МИД РК (2008-2012); заместитель директора департамента материально-технического обеспечения МИД РК (2012-2015); директор департамента материально-технического обеспечения МИД РК (2015-2017); советник отделения посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия в г. Бонне (2017-2021) директор департамента обеспечения и документооборота МИД РК (02.2021-12.2021).

На занимаемой должности - с декабря 2021 года.

48 лет назад (1975) родился ДАНДЫБАЕВ Арслан Момышулы - заместитель акима Алматинской области.

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, специалист по международным отношениям, референт (1997).

Трудовая деятельность: специалист, атташе департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997-1999); атташе консульства Республики Казахстан в г. Стамбуле (1999-2002); атташе посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике, г. Анкаре (2002-2003); вице-консул Генерального консульства РК в г. Амстердаме (2003-2005); второй секретарь, первый секретарь Дипломатической миссии РК в Королевстве Нидерланды, г. Гаага (2005); первый секретарь посольства РК в Турецкой Республике (2005-2006); начальник отдела государственных и правительственных визитов Службы государственного протокола МИД РК (2006); главный эксперт, консультант протокола Президента Республики Казахстан (2006-2009); советник Генерального консульства Республики Казахстан в г. Стамбуле (2009-2012); генеральный консул Республики Казахстан в г. Стамбуле (2012-2014); руководитель представительства Министерства иностранных дел Республики Казахстан в г. Алматы (2014-2017); руководитель Службы протокола АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (2017); шеф Службы государственного протокола МИД РК (2017-2018); заместитель шефа Протокола Президента Республики Казахстан (2018-2019); шеф Протокола Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2019-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

37 лет назад (1986) родился АБДЫКАДЫРОВ Алишер Елисович - заместитель акима города Алматы.

Родился в г. Алматы. Окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова, бакалавр экономики, магистр экономики.

Трудовая деятельность: эксперт управления инвестиционных проектов департамента инвестиционной деятельности Министерства индустрии и торговли РК (2009-2010); главный эксперт управления инвестиционных проектов Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК (2010-2011); руководитель управления инвестиционных проектов Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013); заместитель директора департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК (2013-2014); заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК (2014); заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2019); председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта» («Казахстанский институт развития индустрии») (2019-2020); заместитель акима Карагандинской области (2020-2021); вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».



