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6,6 млн тенге присвоили администратор и кассиры одного из супермаркетов Караганды

9 Февраля 2023, 17:30
6,6 млн тенге присвоили администратор и кассиры одного из супермаркетов Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Кировский отдел полиции города обратилось руководство одного из супермаркетов города. Оказалось, в ходе ревизии выявилась недостача в размере 6,6 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции по данному факту началось досудебное расследование по ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

«В ходе следственных мероприятий была установлена группа работников данного торгового предприятия в возрасте 18-33 лет, причастных к хищению денежных средств. В нее входили администратор супермаркета и четыре кассира. С сентября по декабрь прошлого года часть выручки они утаивали, положив в карман в общей сложности 6,6 млн тенге. Подозреваемые дали признательные показания», - сообщили в полиции.


Фото: polisia.kz

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