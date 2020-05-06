6,5 млн тенге для врачей и полицейских собрали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 6,5 млн тенге для врачей и полицейских собрали в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ставшая инициатором акции общественный деятель, почетный гражданин Атырауской области Рашиля Мурсалиева рассказала, что во время акции «MEIRIM SHUAGY», кроме сбора денежных средств, было сшито и роздано 1000 масок.

«Всего за десять дней собрано 6,5 миллионов тенге. Средства перечислили 100 медицинским работникам и 30 полицейским, самоотверженно работающим на переднем крае борьбы с коронавирусом - по 50 тысяч каждому. В основном это многодетные семьи. В этих сложных условиях 130 человек получили не только денежную помощь, но и благословение матерей»,- говорит инициатор доброго почина Рашиля Мурсалиева.

В акции милосердия приняли активное участие члены комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме области, общественные деятели, ветераны труда, представители СМИ, женщины-активистки Исатайского, Индерского, Махамбетского, Кзылкогинского районов.

Напомним, что ранее, по инициативе акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, при спонсорской поддержке были произведены выплаты по 50 тысяч тенге 634 медицинским работникам.

В целом, по Атырауской области для выплаты надбавок медработникам выделено 288,7 миллиона тенге.