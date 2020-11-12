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    6,5 миллионов евро наличными пропали на таможне в Германии

    12 Ноября 2020, 01:20

    ДУЙСБУРГ. КАЗИНФОРМ – Дерзкое проникновение в главный таможенный пост в немецком Дуйсбурге обернулось пропажей 6,5 миллионов евро наличными, передает МИА «Казинформ».

    «Похитители проделали дыру в подвале здания и унесли деньги», - сообщает издание Bild .

    Согласно заключению экспертизы трое ранее неизвестных преступников использовали сверло, чтобы проникнуть из соседней комнаты в хранилище в подвале здания. «Взлом был спланирован и осуществлен профессионально», - отметили в местной полиции. Похищение состоялось в 6 часов утра в воскресенье, 1 ноября.

    Свидетели утверждают, что 10.45 часов в тот же день заметили трех мужчин, одетых в темную одежду и темные вязаные шапочки, которые несколько раз выходили из здания, чтобы загрузить мешки в белый фургон. Один из свидетелей заметил другого подозреваемого, который, как утверждается, принадлежал к группе преступников, и сфотографировал его.

    Полиция лишь обнародовала этот инцидент, опубликовав фотографии подозреваемых, а администрация таможни объявила вознаграждение в размере 100 тысяч евро за информацию, которая приведет к установлению виновного или к возвращению украденных средств.

    Автор:

    Ильяс Омаров

    Германия
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