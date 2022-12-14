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    6,5 миллиона казахстанских семей охвачены цифровым мониторингом

    14 Декабря 2022, 10:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин озвучил статданные по цифровизации госуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках цифровой инфраструктуры 100 % государственных услуг гражданам и бизнесу предоставляются онлайн. Сегодня приложением eGovMobile пользуются 13 миллионов людей, оказано более 17 миллионов услуг. 26 услуг оказываются в проактивном формате», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

    По его словам, для перехода на платформенную модель будет реализован этап перехода на облачные технологии по созданию отечественной платформы «QazTech».

    «В рамках направления «Социальная защита» в пилотном режиме запущена цифровая карта семьи. В настоящее время осуществлен мониторинг 6,5 миллиона семей по 80 критериям. В следующем году планируем ввести его в промышленную эксплуатацию», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Цифровой Казахстан Общество МЦРИАП
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