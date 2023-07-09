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    5G вызывает опухоли мозга и повреждает ДНК – фейк

    9 Июля 2023, 03:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется отрывок из новостного сюжета, в котором говорится, что сети 5G таят в себе страшную опасность для здоровья людей. Якобы эта технология провоцирует изменения ДНК, опухоли мозга и прочие неизлечимые болезни. Все это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Распространяемое видео – это отрывок из новостного сюжета телеканала NTD, принадлежащего компании Epoch Media Group. Она же владеет газетой The Epoch Times, известной распространением псевдонаучных новостей, теорий заговоров и фейков.

    В сюжете ведущая рассказывает о научной конференции, в ходе которой якобы доказали вред сетей 5G. Эта конференция состоялась в 2019 году, и о ней писали фактчекеры. Дело в том, что прозвучавшие там тезисы были бездоказательными и не подкреплялись ничем, кроме голословных утверждений участников. Более того, уже в 2019 году существовали авторитетные научные исследования, противоречащие высказываниям присутствующих на обсуждаемой конференции участников.

    Сейчас в 2023 году безопасность сетей 5G подтверждается еще большим количеством исследований и объективной реальностью. Так, на официальном сайте ВОЗ сказано, что нет никаких доказательств того, что сети нового поколения негативно влияют на здоровье людей.

    В 2020 году Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) пришла к выводам о том, что использование 5G не приводит к ухудшению здоровья людей.

    В 2021 году комиссия Европарламента также признала технологию 5G безопасной для людей.

    На сегодняшний день сети 5G развернуты в США, Северной Корее, Китае, Японии, ОАЭ, Кувейте, Швеции, Новой Зеландии, Австралии и ряде других стран.

    В начале 2023 года базовые станции 5G также установили в Казахстане. Они есть в Астане, Алматы и Шымкенте. В планах развернуть сети и в других городах страны. Примечательно, что с запуском технологии в разных странах число регистрируемых случаев опухолей головного мозга и прочих страшных заболеваний не увеличивается.

    Все это говорит о том, что распространяемое сообщение – ложь. Нет никаких оснований верить в то, что сети 5G меняют ДНК и вызывают опухоли мозга.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Цифровой Казахстан Фейки
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