5G теперь в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - К списку городов с 5G от Tele2/Altel присоединился Павлодар, который стал восьмым городом Казахстана, где появилась связь нового поколения, передает МИА «Казинформ».

В июле новые базовые станции 5G появились в Павлодаре, Семее, Караганде и Кокшетау. При этом компания продолжает развитие сети пятого поколения в Астане и Алматы. Так в столице количество локаций с покрытием 5G приближается к полусотне, не менее активно компания развивает сеть в и Алматы.

Благодаря этому уже сотни тысяч уникальных пользователей оценили преимущества связи пятого поколения от Tele2/Altel. Ведь чтобы протестировать высокую скорость и новые возможности обмена данными, нужно иметь активный тариф от оператора. Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает 5G: иногда для корректного соединения нужно обновить программное обеспечение (iOS) и удостовериться, что сим-карта поддерживает 4G.

Напомним, что 5G доступен в Астане, Алматы, Павлодаре, Семее, Караганде, Кокшетау, Шымкенте и Туркестане.