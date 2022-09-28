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    5G откроет новые возможности во всех отраслях экономики – Президент

    28 Сентября 2022, 12:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о планах страны касательно перехода на технологию 5G, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В наших трех крупных городских агломерациях в ближайшей перспективе мы планируем внедрить технологию 5G, которая станет основой для качественного рывка ИТ-рынка. Эта технология откроет новые возможности во всех отраслях экономики – промышленности, транспорте, услугах, безопасности и так далее», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022.

    Ранее Президент поручил активизировать работу по покрытию отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb».

    «Для нашей страны, в которой около 40% населения проживает в сельской местности, актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом», - сказал Глава государства.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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