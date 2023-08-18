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    5G от Tele2/Altel: +20 новых базовых станций

    18 Августа 2023, 15:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запущено еще 20 базовых станций 5G от Tele2/Altel. Новые локации со связью пятого поколения появились в Астане, Алматы, Караганде, Кокшетау, Костанае, Семее, Павлодаре и Петропавловске. Напомним, что технологией 5G охвачены уже 10 городов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Оператор Tele2/Altel, входящий в группу компаний «Казахтелеком», продолжает строительство сети для связи пятого поколения. Уже сейчас технологию 5G протестировали более 160 тысяч абонентов. Пользоваться технологией можно бесплатно, главное позаботиться о наличии активного тарифа от оператора.

    На скорости 5G проходит все больше масштабных культурных и светских мероприятий: конференции, фестивали, форумы.

    По данным Tele2/Altel, сейчас 15% абонентов пользуются телефонами, которые поддерживают 5G. Но рынок быстро развивается, а вендоры постоянно обеспечивают рынок доступными вариантами девайсов. Tele2/Altel специально для своих пользователей предоставил возможность предзаказа новых бюджетных моделей смартфонов, поддерживающих 5G.

    По ссылке уже сейчас можно оформить предзаказ смартфона 5G.

    Автор:

    Артем Волков

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