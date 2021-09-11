08:15, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6
5992 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5992 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 697,
город Алматы - 1217,
город Шымкент - 143,
Акмолинская область - 258,
Актюбинская область - 620,
Алматинская область - 521,
Атырауская область - 528,
Восточно-Казахстанская область - 120,
Жамбылская область - 328,
Западно-Казахстанская область - 154,
Карагандинская область - 367,
Костанайская область - 232,
Кызылординская область - 157,
Мангистауская область - 227,
Павлодарская область - 353,
Северо-Казахстанская область - 19,
Туркестанская область - 51.
Итого выздоровевших в Казахстане - 753970.