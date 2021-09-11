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    08:15, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    5992 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5992 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 697,

    город Алматы - 1217,

    город Шымкент - 143,

    Акмолинская область - 258,

    Актюбинская область - 620,

    Алматинская область - 521,

    Атырауская область - 528,

    Восточно-Казахстанская область - 120,

    Жамбылская область - 328,

    Западно-Казахстанская область - 154,

    Карагандинская область - 367,

    Костанайская область - 232,

    Кызылординская область - 157,

    Мангистауская область - 227,

    Павлодарская область - 353,

    Северо-Казахстанская область - 19,

    Туркестанская область - 51.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 753970.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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