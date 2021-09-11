5992 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5992 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 697,

город Алматы - 1217,

город Шымкент - 143,

Акмолинская область - 258,

Актюбинская область - 620,

Алматинская область - 521,

Атырауская область - 528,

Восточно-Казахстанская область - 120,

Жамбылская область - 328,

Западно-Казахстанская область - 154,

Карагандинская область - 367,

Костанайская область - 232,

Кызылординская область - 157,

Мангистауская область - 227,

Павлодарская область - 353,

Северо-Казахстанская область - 19,

Туркестанская область - 51.

Итого выздоровевших в Казахстане - 753970.