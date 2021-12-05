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597 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
5 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 597 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 121,
город Алматы - 64,
Акмолинская область - 14,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 40,
Атырауская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 36,
Жамбылская область - 9,
Карагандинская область - 123,
Костанайская область - 13,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 129,
Северо-Казахстанская область - 11,
Туркестанская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 941285.
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