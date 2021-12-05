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597 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки

5 Декабря 2021 08:15
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597 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 597 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 121,

город Алматы - 64,

Акмолинская область - 14,

Актюбинская область - 11,

Алматинская область - 40,

Атырауская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 36,

Жамбылская область - 9,

Карагандинская область - 123,

Костанайская область - 13,

Кызылординская область - 12,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 129,

Северо-Казахстанская область - 11,

Туркестанская область - 8.

Итого выздоровевших в Казахстане - 941285.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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