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    594 млн сетевых атак на электронные ресурсы госорганов предотвратили в 2020 году в РК

    14 Января 2021, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В течение 2020 года АО «Государственная техническая служба» выявила и заблокировала 594 млн сетевых атак различного уровня на электронные ресурсы государственных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП ) РК.

    Риски несанкционированного доступа и вредоносного воздействия на электронные информационные ресурсы госорганов существенно снизятся при подключении к Единому шлюзу доступа в Интернет (ЕШДИ). В этой связи МЦРИАП РК уведомляет государственные органы, органы местного самоуправления, государственные юридические лица, субъекты квазигосударственного сектора, а также собственников и владельцев критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры о необходимости подключения к Интернету через ЕШДИ в целях обеспечения безопасности.

    Для подключения к ЕШДИ необходимо обратиться к оператору связи, предоставляющему услуги доступа к Интернет. Проверить, подключен ли компьютер к ЕШДИ можно онлайн с помощью сервиса https://support.sts.kz/checkip или через телеграм-бот @usiag_bot. Данные, предоставляемые этими сервисами актуальны на момент проверки, отмечает пресс-служба министерства.

    Стоит отметить, что за нарушение вышеуказанного требования законодательства предусматривается административное взыскание в виде штрафа (статья 641 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»).

    Автор:

    Сара Кабикызы

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