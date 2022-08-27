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    593 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

    27 Августа 2022 08:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 593 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    в городе Нур-Султане - 158,

    в Алматинской области - 34,

    в Жетысуской области - 27,

    в Атырауской области - 5,

    в ВКО - 17,

    в Абайской области - 13,

    в ЗКО - 12,

    в Карагандинской области - 137,

    в Улытауской области - 4,

    в Костанайской области - 78,

    в Кызылординской области – 25,

    в Мангистауской области - 30,

    в Павлодарской области - 48,

    в Туркестанской области - 5.

    Всего в стране выздоровело 1 354 063 человека от COVID-19.


    Здравоохранение Коронавирус в РК
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