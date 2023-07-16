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    590 тел вывезли за полгода из районов ЧП – МЧС РК

    16 Июля 2023, 15:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Также за полгода медицинскую помощь оказали 2418 пострадавшим при различных происшествиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 6 месяцев текущего года в единый дежурно-диспетчерский пункт «112» по республике поступило 3 249 259 звонков от населения. По сообщениям подразделения пожарно-спасательной службы и Республиканского аварийно-спасательного отряда спасли 5188 человек (в том числе 7 в Турции) и эвакуировали 6188 жителей. Оказана первая помощь 131 пострадавшему, вывезено 590 тел с мест ЧП (в том числе 88 в Турции), осуществлено 38 687 вызовов скорой помощи, в том числе пожарных - 5 556, аварийно-спасательных работ - 7 556, не засчитано пожаров, поджогов - 21 927, ложных вызовов - 115, неподтвержденных фактов поджогов - 1537, других - 1578», - говорится в отчете о работах за полгода, опубликованном на сайте министерства.

    «Центр медицины катастроф» при ведомстве оказал медицинскую помощь 2418 пострадавшим жителям, спасли 1744 человека и эвакуировали 834 казахстанца.

    «Самолеты АО «Казавиакуткару» совершили 1195 полетов для участия в поисково-спасательных работах, тушении пожаров, доставке личного состава и других поручений. Из них 171 больной доставлен сетью санитарной авиации», - говорится в сообщении МЧС.

    Ранее в Министерстве по ЧС сообщили, что с начала года зарегистрировано 6200 чрезвычайных ситуаций и инцидентов природного и техногенного характера. В результате пострадали 858 человек, погибли 316 граждан. Понесенный материальный ущерб составляет 2 млрд 584 млн 85 тысяч тенге.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Происшествия МЧС
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