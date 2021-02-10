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    59 тысяч казахстанцев получили пенсионную выплату для улучшения жилищных условий

    10 Февраля 2021, 16:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 59 тысяч казахстанцев получили единовременную пенсионную выплату для улучшения жилищных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), по состоянию на 9 февраля 2021 года, в фонд от уполномоченных операторов (АО «ЖССБ «Отбасы банк» и АО «Народный Банк Казахстана») поступило 97 640 заявлений на осуществление единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий.

    Из них принято в работу 8 294 на сумму порядка 43,2 млрд тенге. 30 200 заявлений были отклонены в связи с несоответствием требованиям законодательства.

    Исполнено 59 146 заявлений на общую сумму 322,7 млрд тенге, которая была переведена уполномоченным операторам и зачислена на специальные счета заявителей. Средняя сумма выплаты составляет порядка 5,5 млн тенге.

    Наибольшее количество обращений по всей республике зарегистрировано в городах Алматы, Нур-Султан и Мангистауской области.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Жилье ЕНПФ
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