59 проектов местной сети автодорог охватят строительными работами в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году за счет республиканского бюджета строительные работы будут проводиться по 59 проектам. Об этом сообщили в Комитете автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ».

Планируются работы по первоочередным социально-экономически важным проектам. В частности, это продолжение строительства мостового перехода через Бухтарминское водохранилище, реконструкция автогужевого моста в городе Семее, завершение пробивки радиальных дорог и решение проблем проектов западных регионов.

В целях исполнения поручения Главы государства с 2023 года все расходы на финансирование работ по капитальному и среднему ремонту дорог областного и районного значения будут переданы в базу расходов местного бюджета как трансферты общего характера на 2023-2025 годы, где предусматриваются средства в размере 444 млрд тенге.

Механизм финансирования позволит оптимизировать планирование местных исполнительных органов, обеспечит сокращение межбюджетных отношений и увеличит самостоятельность местных исполнительных органов, так как перечень ремонтируемых дорог будет определяться местными исполнительными органами

Приоритетом будет восстановление изношенности сети дорог. Также особое внимание будет уделяться переводу автомобильных дорог местной сети в твердое покрытие для улучшения сообщения между населенными пунктами.

Согласно поручению Главы государства перед МИИР РК стоит ключевая стратегическая задача - к 2025 году довести 95% дорог местного значения в нормативное состояние.

В целях реализации задачи до 2025 года необходимо обеспечить строительство и реконструкцию не менее 27 тысяч км местных дорог.



