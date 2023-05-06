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    59 нелегальных мигрантов спасли у берегов Турции

    6 Мая 2023, 13:38

    ИЗМИР. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - У побережья районов Сеферихисар и Мендерес в Измире спасены 59 незаконных мигрантов, вытесненных греческими силами в турецкие территориальные воды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Согласно сообщению, размешенному на сайте командования береговой охраны, катер береговой охраны был направлен в район после получения информации о том, что у берегов Сеферихисар и Мендерес на спасательном плоту обнаружена группа нелегальных мигрантов.

    Команда спасла 59 нелегальных мигрантов и доставила их на берег.

    После завершения необходимых процедур нелегальные мигранты отправлены в провинциальное управление по миграции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция Мировые новости мигранты
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