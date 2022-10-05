59 казахстанцев заболели и 104 выздоровели от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно- эпидемиологического контроля.

В городе Астане - 9,

в Алматы - 8,

в Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 12,

в Алматинской области - 2,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области -1,

в Восточно-Казахстанской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 2,

в Карагандинской области - 6,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 6,

в Павлодарской области - 2,

в Северо-Казахстанской области - 5.

Всего в стране подтверждено 1 393 779 случаев.

В Казахстане 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

По регионам:

в городе Астане - 18,

в Алматы - 14,

в Акмолинской области - 2,

в Жетысуской области - 4,

в Атырауской области - 5,

в Восточно-Казахстанской области - 2,

в Западно-Казахстанской области - 5,

в Карагандинской области-17,

в Костанайской области - 36,

в Павлодарской области -1.

Всего в стране выздоровело 1 379 096 человек от COVID-19.



