59 казахстанцев заболели и 104 выздоровели от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно- эпидемиологического контроля.
В городе Астане - 9,
в Алматы - 8,
в Шымкенте - 1,
в Акмолинской области - 12,
в Алматинской области - 2,
в Жетысуской области - 1,
в Атырауской области -1,
в Восточно-Казахстанской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 2,
в Карагандинской области - 6,
в Улытауской области - 3,
в Костанайской области - 6,
в Павлодарской области - 2,
в Северо-Казахстанской области - 5.
Всего в стране подтверждено 1 393 779 случаев.
В Казахстане 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
По регионам:
в городе Астане - 18,
в Алматы - 14,
в Акмолинской области - 2,
в Жетысуской области - 4,
в Атырауской области - 5,
в Восточно-Казахстанской области - 2,
в Западно-Казахстанской области - 5,
в Карагандинской области-17,
в Костанайской области - 36,
в Павлодарской области -1.
Всего в стране выздоровело 1 379 096 человек от COVID-19.