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    59 казахстанцев заболели и 104 выздоровели от коронавируса

    5 Октября 2022, 08:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно- эпидемиологического контроля.

    В городе Астане - 9,

    в Алматы - 8,

    в Шымкенте - 1,

    в Акмолинской области - 12,

    в Алматинской области - 2,

    в Жетысуской области - 1,

    в Атырауской области -1,

    в Восточно-Казахстанской области - 1,

    в Западно-Казахстанской области - 2,

    в Карагандинской области - 6,

    в Улытауской области - 3,

    в Костанайской области - 6,

    в Павлодарской области - 2,

    в Северо-Казахстанской области - 5.

    Всего в стране подтверждено 1 393 779 случаев.

    В Казахстане 104 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

    По регионам:

    в городе Астане - 18,

    в Алматы - 14,

    в Акмолинской области - 2,

    в Жетысуской области - 4,

    в Атырауской области - 5,

    в Восточно-Казахстанской области - 2,

    в Западно-Казахстанской области - 5,

    в Карагандинской области-17,

    в Костанайской области - 36,

    в Павлодарской области -1.

    Всего в стране выздоровело 1 379 096 человек от COVID-19.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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