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    59 грантов выиграли победители конкурса научных проектов в Шымкенте

    2 Марта 2022, 17:12

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился республиканский конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам. Победители интеллектуального соревнования выиграли образовательные гранты в казахстанские вузы. Кроме того, три самых лучших проекта будут представлены в США на Всемирной выставке науки и техники ISEF-2022. Об этом передет МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    Напомним, заключительный тур конкурса научных проектов прошел с 21 по 25 февраля. По итогам трех этапов конкурса в республиканский тур прошли 748 учащихся 9-11 классов, из них 87 - из сельской местности.

    «С каждым годом конкурс научных проектов становится популярным среди школьников. К примеру, в этом году в первом этапе соревнования приняли участие более 27 тысяч детей. Это почти на девять тысяч больше, чем в 2021 году. Такие конкурсы помогают нашим детям углубленно изучать свои предметы, работать в команде, реализовывать свои амбиции, социализироваться и заводить новых друзей из других регионов. Конкурс проводился в очном формате в Шымкенте, все проекты размещались в одном зале. Всего было 16 секций», - рассказал директор Республиканского научно-практического центра «Дарын» Тимур Нуркешов.

    Решением жюри победителями интеллектуального соревнования стали 336 школьника. Из них 66 участника награждены дипломами I степени и золотыми медалями МОН РК, дипломы II степени и серебряные медали получили 100 ребят. Дипломы III степени и бронзовую медаль завоевали 175 участников конкурса. Также грамотами РНПЦ «Дарын» награждены 68 детей.

    Также 59 детей выиграли образовательные гранты на обучение в Кызылординском университете им. Коркыт ата, Южно-Казахстанском университете им. М.Ауэзова, Южно-Казахстанском государственном педагогическом университете, Каспийском университете технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова, Восточно-Казахстанском государственном университете имени С.Аманжолова и Университете имени Шакарима.

    Обладателями 26 грантов стали учащиеся из сельских школ, грант присужден ребенку, оставшемуся без попечения родителей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Наука Регионы Шымкент МОН
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