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588 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
23 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 588 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 77,
Акмолинская область - 64,
Алматинская область - 52,
Атырауская область - 3,
Восточно-Казахстанская область - 29,
Жамбылская область - 14,
Западно-Казахстанская область - 18,
Карагандинская область - 121,
Костанайская область - 64,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 36,
Северо-Казахстанская область - 92,
Туркестанская область - 7.
Итого выздоровевших в Казахстане – 955 360.
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