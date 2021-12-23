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588 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки

23 Декабря 2021 08:15
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588 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 588 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 77,

Акмолинская область - 64,

Алматинская область - 52,

Атырауская область - 3,

Восточно-Казахстанская область - 29,

Жамбылская область - 14,

Западно-Казахстанская область - 18,

Карагандинская область - 121,

Костанайская область - 64,

Кызылординская область - 8,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 36,

Северо-Казахстанская область - 92,

Туркестанская область - 7.

Итого выздоровевших в Казахстане – 955 360.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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