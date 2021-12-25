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588 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
25 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 588 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 90,
город Алматы - 74,
Акмолинская область - 58,
Атырауская область - 16,
Восточно-Казахстанская область - 31,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 23,
Карагандинская область - 115,
Костанайская область - 98,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 44,
Туркестанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане - 956634.
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