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588 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

25 Декабря 2021 08:15
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588 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 588 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 90,

город Алматы - 74,

Акмолинская область - 58,

Атырауская область - 16,

Восточно-Казахстанская область - 31,

Жамбылская область - 18,

Западно-Казахстанская область - 23,

Карагандинская область - 115,

Костанайская область - 98,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 44,

Туркестанская область - 12.

Итого выздоровевших в Казахстане - 956634.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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