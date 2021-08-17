Новости
5848 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
17 Августа 2021 08:16
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5848 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по теме6869 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане Путёвки в санатории разыграли среди вакцинированных сотрудников и студентов карагандинского вуза Поликлиники Атырауской области приостановили плановый приём пациентов
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 320,
город Алматы - 1285,
город Шымкент - 453,
Акмолинская область - 259,
Актюбинская область - 612,
Алматинская область - 245,
Атырауская область - 111,
Восточно-Казахстанская область - 62,
Жамбылская область - 50,
Западно-Казахстанская область - 77,
Карагандинская область - 926,
Костанайская область - 378,
Кызылординская область - 308,
Мангистауская область - 144,
Павлодарская область - 397,
Северо-Казахстанская область - 100,
Туркестанская область - 121.
Итого выздоровевших в Казахстане - 577882.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 53 казахстанца скончались от пневмонии с признаками коронавируса за сутки
- 6869 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
- Путёвки в санатории разыграли среди вакцинированных сотрудников и студентов карагандинского вуза
- Поликлиники Атырауской области приостановили плановый приём пациентов
- В Германии разрешили вакцинацию подростков от 12 лет и старше
- 39 женщин прошли процедуру ЭКО за счёт медстрахования в Караганде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047