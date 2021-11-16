584 тысячи человек стали участниками госпрограммы «Еңбек» в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 ноября т.г. участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали более 584 тыс. человек, которым оказано 689,2 тыс. мер содействия занятости. 434,3 тыс. человек были трудоустроены, из них 315,3 тыс. – на постоянную работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В рамках первого направления программы на краткосрочные курсы направлено 16,9 тыс. человек, на обучение по ТиПО – 15 тыс. человек.

Для открытия своего дела более 8 тыс. человек получили льготные микрокредиты, а 22,8 тыс. – безвозмездные государственные гранты.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 172,8 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места 17,9 тыс.; на молодежную практику – 25,4 тыс.; на общественные работы – 129,5 тыс.

В рамках мобильности трудовых ресурсов переселено 1 814 семей или 6 201 человек, из которых 2 610 человек трудоспособного возраста. Из них на новом месте жительства 1 866 человек трудоустроены и 130 человек заняты предпринимательской деятельностью, 8 человек направлены на обучение.

Напомним, в 2020 году участниками Госпрограммы «Еңбек» стали 649 тыс. человек. 437,3 тыс. человек были трудоустроены, из них 319,2 тыс. – на постоянную работу. На развитие массового предпринимательства было выдано 12,7 тыс. микрокредитов и 44,9 тыс. государственных безвозвратных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

На краткосрочные курсы обучения были направлены 18,7 тыс. человек, а обучением в организациях ТиПО охвачены 18,4 тыс. человек.

Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов переселено 5,8 тыс. человек в составе 1,8 тыс. семей.