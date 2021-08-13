5816 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1530,

город Алматы - 823,

город Шымкент - 599,

Акмолинская область - 272,

Актюбинская область - 215,

Алматинская область - 246,

Атырауская область - 283,

Восточно-Казахстанская область - 79,

Жамбылская область - 75,

Западно-Казахстанская область - 132,

Карагандинская область - 285,

Костанайская область - 399,

Кызылординская область - 171,

Мангистауская область - 179,

Павлодарская область - 361,

Северо-Казахстанская область - 48,

Туркестанская область - 119.

Итого выздоровевших в Казахстане - 554178.



