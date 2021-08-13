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5816 казахстанцев выздоровели от коронавируса
13 Августа 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 5816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1530,
город Алматы - 823,
город Шымкент - 599,
Акмолинская область - 272,
Актюбинская область - 215,
Алматинская область - 246,
Атырауская область - 283,
Восточно-Казахстанская область - 79,
Жамбылская область - 75,
Западно-Казахстанская область - 132,
Карагандинская область - 285,
Костанайская область - 399,
Кызылординская область - 171,
Мангистауская область - 179,
Павлодарская область - 361,
Северо-Казахстанская область - 48,
Туркестанская область - 119.
Итого выздоровевших в Казахстане - 554178.
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