580 млн долгов по налогам накопили жители Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около 25 тыс жителей Атырауской области имеют долги по налогам на имущество и транспорт на общую сумму 580,2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из общей суммы налоговых задолженностей в 580,2 млн тенге, долги по транспорту составляют 549,6 млн тенге. Списки должников с суммами задолженности свыше 1 МРП будут направлены для взыскания судебным исполнителям. В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП может быть наложен запрет на выезд из РК. Кроме того, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности», - сообщили в департаменте государственных доходов по Атырауской области.