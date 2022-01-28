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    58 тысяч подростков получили вакцину в Алматинской области

    28 Января 2022, 13:55

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжается работа по вакцинации населения с 12 лет от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, количество вакцинированного населения вакциной «Комирнати» составляет 72 527 человек, в том числе 58 694 подростков, 3212 беременных, 10 621 женщин в период лактации, 2031 лиц старше 60 лет и 1415 медицинских работников.

    134 294 человек прошли полный курс иммунизации.

    Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели стоит на одном уровне - 0,7%.

    «За последние сутки зарегистрировано 455 случаев КВИ, из них 369 симптомных и 86 бессимптомных случаев. Из 455 случаев дети до 14 лет 130, 80 случаев среди школьников, 8 случаев среди студентов, 10 случаев среди учителей», - сообщили в ДСЭК области.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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