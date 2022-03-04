58 профилактических спусков лавин провели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На лавиносборах автодороги «Оскемен- Серебрянка- Рахмановские ключи» в Восточно-Казахстанской области в результате ветровых надувов скопилось много снега. Чтобы обезопасить местность, сотрудники «Казселезащиты» провели профилактические спуски лавин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Сбросили 2320 кубометров снежной массы. Очистили особо опасный участок на 59-65 км. Участок дороги оперативно был расчищен дорожными службами.

ДЧС ВКО предупреждает любителей отдыха в горах, что необходимо соблюдать меры предосторожности.

«Во время выхода в горы зарегистрируйтесь, ознакомьтесь с прогнозом погоды, который ожидается на ближайшие двое суток, и конечно, имейте при себе все необходимое оборудование, снаряжение, теплую одежду, продовольствие, и все, что будет вам нужно в горах, если вас будет ожидать опасность, то нужно быть готовыми», – отметил начальник управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Алексей Штыкель.

В Восточно-Казахстанской области на сегодня проведено 58 спусков с общим объемом 48 220 кубических метров.



