Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    58 профилактических спусков лавин провели в ВКО

    4 Марта 2022, 16:19

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На лавиносборах автодороги «Оскемен- Серебрянка- Рахмановские ключи» в Восточно-Казахстанской области в результате ветровых надувов скопилось много снега. Чтобы обезопасить местность, сотрудники «Казселезащиты» провели профилактические спуски лавин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Сбросили 2320 кубометров снежной массы. Очистили особо опасный участок на 59-65 км. Участок дороги оперативно был расчищен дорожными службами.

    ДЧС ВКО предупреждает любителей отдыха в горах, что необходимо соблюдать меры предосторожности.

    «Во время выхода в горы зарегистрируйтесь, ознакомьтесь с прогнозом погоды, который ожидается на ближайшие двое суток, и конечно, имейте при себе все необходимое оборудование, снаряжение, теплую одежду, продовольствие, и все, что будет вам нужно в горах, если вас будет ожидать опасность, то нужно быть готовыми», – отметил начальник управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Алексей Штыкель.

    В Восточно-Казахстанской области на сегодня проведено 58 спусков с общим объемом 48 220 кубических метров.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Безопасность МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
    150 тонн воды сбросили на горящий камыш в Акмолинской области
    Пожар в области Абай: спасатели двух регионов вернулись на место своей дислокации
    Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана