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    58-летняя женщина погибла под колесами городского автобуса в Таразе

    11 Ноября 2021, 15:30

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагедия произошла сегодня утром на городской трассе Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, примерно в 08:50 часов утра в центре города, на пересечении проспектов Жамбыла и Толе би, 22-летний водитель маршрутного автобуса совершил наезд на 58-летнего пешехода - женщину, которая переходила дорогу справа налево относительно движения транспортного средства.

    «В результате наезда женщина скончалась на месте ДТП. По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Водитель маршрутного автобуса как виновное лицо водворен в изолятор временного содержания города Тараза. На основании ст. 201 УПК РК в интересах следствия подробности дела не разглашаются», - пояснил заместитель начальника дознания департамента полиции Жамбылской области Жанибек Данков.

    На распространившихся в социальных сетях видео, снятых очевидцами этого дорожно-транспортного происшествия, ясно видно, что женщина переходит на зеленый свет светофора и по пешеходному переходу. Автобус, совершая поворот, даже не притормаживает, чтобы ее пропустить.

    В департаменте полиции Жамбылской области отмечают рост дорожно-транспортных происшествий с трагическими исходами и с участием пешеходов в последние годы.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП Видео МВД РК
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