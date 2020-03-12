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      История Казахстана

    58 ДНЕЙ  ДО ПОБЕДЫ:  бои у озера Балатон

    12 Марта 2020, 23:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 12 марта 1945 года, шел 1360-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

    Восточно-Померанская операция. 2-я ударная армия 2-го Белорусского фронта, продвигаясь на Данциг вдоль западного берега Вислы, овладела городом Диршау.

    12 марта 61-я армия и 47-я армия 1-го Белорусского фронта по приказу Г.К. Жукова временно приостановили наступление и начали подготовку к штурму города Альтдамм.

    Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели важными опорными пунктами обороны немцев на подступах к Данцигу и Гдыне городами Тчев (Диршау), Вейхарово (Нойштадт) и вышли на побережье Данцигской бухты севернее Гдыни, заняв город Пуцк (Путциг).

    Войска 1-го Белорусского фронта после упорных боев 12 марта штурмом овладели городом и крепостью Кистжинь (Кюстрин).

    В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Балатон советские войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери.

    12 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 58 дней…

    59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

    60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

    61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

    62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

    63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

    64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

    65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

    66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

    67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

    68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

    69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

    70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

    71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

    72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

    73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

    74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

    75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань


    Фото: albumwar2.com

    Автор:

    Ринат Дусумов

    История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата
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