58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 12 марта 1945 года, шел 1360-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. 2-я ударная армия 2-го Белорусского фронта, продвигаясь на Данциг вдоль западного берега Вислы, овладела городом Диршау.

12 марта 61-я армия и 47-я армия 1-го Белорусского фронта по приказу Г.К. Жукова временно приостановили наступление и начали подготовку к штурму города Альтдамм.

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели важными опорными пунктами обороны немцев на подступах к Данцигу и Гдыне городами Тчев (Диршау), Вейхарово (Нойштадт) и вышли на побережье Данцигской бухты севернее Гдыни, заняв город Пуцк (Путциг).

Войска 1-го Белорусского фронта после упорных боев 12 марта штурмом овладели городом и крепостью Кистжинь (Кюстрин).

В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Балатон советские войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери.

12 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 58 дней…



59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань





Фото: albumwar2.com



