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    58 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

    12 Марта 2023, 09:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 12 марта лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 783 человека (–1 604+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находятся 130 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 653 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    По данным Минздрава, за сутки в Казахстане коронавирусом заболели 58 человек.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 2 пациентa,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa,

    • на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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