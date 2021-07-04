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    09:22, 04 Июль 2021 | GMT +6

    578 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 июля лечение от КВИ продолжают получать 29 961 человек (–28 614 КВИ+ и 1347 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 082 пациента, на амбулаторном уровне – 20 879 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    По информации ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 578 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 118 пациентов, на аппарате ИВЛ – 72 пациента.


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