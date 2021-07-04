578 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 июля лечение от КВИ продолжают получать 29 961 человек (–28 614 КВИ+ и 1347 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 082 пациента, на амбулаторном уровне – 20 879 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

По информации ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 578 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 118 пациентов, на аппарате ИВЛ – 72 пациента.