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577 человек выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане
17 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 577 человек выздоровели за сутки от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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в городе Нур-Султане - 120,
в городе Алматы - 24,
в городе Шымкент - 9,
в Акмолинской области - 55,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 25,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 50,
в Жамбылской области - 10,
в ЗКО - 7,
в Карагандинской области - 157,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 68,
в СКО - 41,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровело 951 686 человек от COVID-19.
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