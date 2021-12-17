577 человек выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 577 человек выздоровели за сутки от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 120,

в городе Алматы - 24,

в городе Шымкент - 9,

в Акмолинской области - 55,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 25,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 50,

в Жамбылской области - 10,

в ЗКО - 7,

в Карагандинской области - 157,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 68,

в СКО - 41,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровело 951 686 человек от COVID-19.