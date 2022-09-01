577 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 17,
в городе Шымкенте - 273,
в Алматинской области - 6,
в Жетысуской области - 6,
в Атырауской области - 21,
в ВКО - 17,
в Абайской области - 1,
в ЗКО - 8,
в Карагандинской области - 83,
в Костанайской области - 64,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области - 11,
в Павлодарской области - 45,
в Туркестанской области - 18.
Всего в стране выздоровело 1 357 886 человек от COVID-19.