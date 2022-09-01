577 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В разрезе регионов:





в городе Нур-Султане - 17,

в городе Шымкенте - 273,

в Алматинской области - 6,

в Жетысуской области - 6,

в Атырауской области - 21,

в ВКО - 17,

в Абайской области - 1,

в ЗКО - 8,

в Карагандинской области - 83,

в Костанайской области - 64,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области - 11,

в Павлодарской области - 45,

в Туркестанской области - 18.

Всего в стране выздоровело 1 357 886 человек от COVID-19.



