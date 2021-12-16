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575 человек заболели коронавирусом в Казахстане
16 Декабря 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Всего в стране подтверждено 981 435 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 75,
в городе Алматы – 39,
в городе Шымкенте – 4,
в Акмолинской области – 61,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 19,
в Атырауской области – 11,
в ВКО – 23,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 105,
в Костанайской области – 57,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 67,
в СКО – 80,
в Туркестанской области – 5.
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