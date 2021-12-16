575 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 981 435 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 75,

в городе Алматы – 39,

в городе Шымкенте – 4,

в Акмолинской области – 61,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 19,

в Атырауской области – 11,

в ВКО – 23,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 105,

в Костанайской области – 57,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 67,

в СКО – 80,

в Туркестанской области – 5.

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