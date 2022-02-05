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5721 человек заболели коронавирусом в Казахстане
5 Февраля 2022 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 5721 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию? передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 684,
город Алматы - 1182,
город Шымкент - 56,
Акмолинская область - 468,
Актюбинская область - 149,
Алматинская область - 382,
Атырауская область - 81,
Восточно-Казахстанская область - 233,
Жамбылская область - 89,
Западно-Казахстанская область - 231,
Карагандинская область - 623,
Костанайская область - 549,
Кызылординская область - 40,
Мангистауская область - 31,
Павлодарская область - 590,
Северо-Казахстанская область - 316,
Туркестанская область - 17.
Всего в стране выявлено 1266128 заболевших.
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