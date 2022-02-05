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5721 человек заболели коронавирусом в Казахстане

5 Февраля 2022 08:00
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5721 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 5721 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию? передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 684,

город Алматы - 1182,

город Шымкент - 56,

Акмолинская область - 468,

Актюбинская область - 149,

Алматинская область - 382,

Атырауская область - 81,

Восточно-Казахстанская область - 233,

Жамбылская область - 89,

Западно-Казахстанская область - 231,

Карагандинская область - 623,

Костанайская область - 549,

Кызылординская область - 40,

Мангистауская область - 31,

Павлодарская область - 590,

Северо-Казахстанская область - 316,

Туркестанская область - 17.

Всего в стране выявлено 1266128 заболевших.



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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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