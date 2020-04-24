57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны проживают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – План мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне утвердили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, все праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате. В школах уроки патриотизма и мужества будут проведены в сентябре.

«На сегодняшний день в Жамбылской области проживают 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. В связи с празднованием 75-й годовщины Дня Победы каждому из них будет оказана социальная помощь в размере одного миллиона тенге. Наряду с этим 1 989 человек, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ, получат по 100 тысяч тенге. Не остались без внимания и труженики тыла - 4 742 человека, проработавшие в годы войны в тылу более шести месяцев, получат по 50 тысяч тенге. Социальную помощь в этом же объеме получат 337 вдов и жен инвалидов участников Великой Отечественной войны. По 60 тысяч тенге будет выплачено троим бывшим блокадникам Ленинграда и троим узникам концлагерей», - пояснили в пресс-службе главы региона.

Ветеранам войны и труженикам тыла будут вручены медали и Благодарственные письма от имени Главы государства, а также продуктовые корзины.

Отметим, что на территории Жамбылской области установлено 197 памятников героям Великой Отечественной войны, в том числе 11 мемориальных плит. Имена Героев Советского Союза и кавалеров ордена «Славы» присвоены по области одному населенному пункту, трем сельским округам, 41 объекту, 575 улицам, сообщает пресс служба акима Жамбылской области.

Год от года редеют ряды жамбылцев-ветеранов Великой Отечественной войны. По данным за май 2018 года, только в Таразе проживали 68 ветеранов и 32 инвалида войны, 1 130 приравненных к ним лиц, 5 239 тружеников тыла. В 2019 году - в областном центре проживали 39 участников и инвалидов войны и около двух тысяч тружеников тыла.

Из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тысяч человек, на фронт отправились более 100 тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, 9 - обладателями Ордена Славы.



