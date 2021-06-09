57 крупных проектов в сфере АПК введено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане введено 57 крупных проектов в сфере АПК, а также создано порядка 15 тысяч рабочих мест на селе. Об этом заявил глава МСХ Сапархан Омаров в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем финансирования АПК через Аграрную кредитную корпорацию, Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и «Казагрофинанс» по итогам 2020 года составил 446 млрд тенге», - сказал Сапархан Омаров.

Было отмечено, что при этом количество заемщиков увеличилось с 77 тысяч в 2019 году до 80 тысяч в 2020 году.

«Доля малого и среднего бизнеса в кредитовании выросла с 92% до 95,3%. Введено 57 крупных проектов, а также создано порядка 15 тысяч рабочих мест на селе»,- добавил Сапархан Омаров.

Ранее сообщалось, что объем господдержки сферы сельского хозяйства в прошлом году был доведен до 366 млрд тенге.

«Прошлый год для всей экономики страны и для агропромышленного комплекса был сложным. Выбранная государством аграрная политика за последние годы, а также антикризисные меры, принятые в прошлом году, позволили в сложных условиях, связанных с пандемией коронавируса обеспечить стабильное развитие отечественного АПК», - сказал Сапархан Омаров.

Министр сельского хозяйства сообщил, что объем господдержки отрасли в прошлом году с учетом антикризисных мер был доведен до 366 млрд тенге, что на 13% больше уровня 2019 года.