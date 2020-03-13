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    57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

    13 Марта 2020, 23:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 13 марта 1945 года, шел 1361-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

    Восточно-Прусская операция (1945). 13 марта войска 3-го Белорусского фронта А.М. Василевского возобновили наступление против хейльсбергской группировки противника. В полосе между Кенигсбергом и рекой Фришинг советские войска вышли к побережью залива и перерезали автостраду Кенигсберг — Эльбинг, окончательно нарушив сухопутную связь 4-й немецкой армии с Кенигсбергом.

    Части 16-й гвардейской стрелковой дивизии Земландской группы войск 3-го Белорусского фронта вторглись в оборону противника, овладели деревней Вердинген и перерезали шоссе, связывающее Бранденбург с Кенигсбергом. Противник предпринял ряд контратак и наступление остановилось.

    Восточно-Померанская операция. Разгромив противника в районе Нойштадт войска левого крыла 2-го Белорусского фронта к исходу 13 марта вышли к переднему краю Данцигско-Гдынского оборонительного района, прорвали его передовую позицию и вышли к основному поясу укреплений. 19-я армия на отдельных направлениях продвинулась на глубину 1,5 - 2 км. К исходу 13 марта 49-я армия овладела населенным пунктом Квашин.

    Войска 1-го Белорусского фронта вышли на побережье Балтийского моря в полосе от Кольберг до Вальддивенов и к р. Одер на участке от Вальддивенов до Берглянд. На этих рубежах силами 1-й армии Войска Польского, 2-го и 7-го гвардейских кавалерийских корпусов они приступили к организации обороны. Частично войска начали перегруппировываться на берлинское направление.

    Балатонская оборонительная операция. 10 - 13 марта в ходе боев южнее озера Веленце противник понес большие потери и был вынужден прекратить атаки. Западнее канала Шарвиз немецкие войска произвели перегруппировку войск и продолжали развивать наступление в направлении Шимон-торнья. Юго-западнее Шиофока им удалось захватить плацдарм южнее Шио-канала.

    В течение 13 марта юго-восточнее Данцига советские войска, наступая на север вдоль восточного берега Вислы, заняли населенные пункты Раймерсвальде, Нойтайхервальде, Фирценхубен.

    Северо-западнее города Гдыня советские войска заняли населенные пункты Реда, Полхау, Брезин.

    На 1-м Белорусском фронте, в боях за город и крепость Кистжинь (Кюстрин), взято в плен более 3 000 немецких солдат и офицеров.

    В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Балатон немцы, несмотря на большие потери, продолжали атаки крупными силами танков и пехоты.

    13 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 57 дней…

    58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

    59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

    60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

    61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

    62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

    63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

    64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

    65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

    66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

    67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

    68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

    69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

    70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

    71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

    72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

    73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

    74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

    75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань


    Фото: victory.rusarchives.ru

    Автор:

    Ринат Дусумов

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