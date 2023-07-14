57,4 млн тенге незаконно использовали в учебных заведениях Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикор столицы предупредил работников в сфере образования об ответственности за совершения коррупционных правонарушений, передает МИА «Казинформ».

По статистике сфера образования является одной из самых коррумпированных, по числу уголовных правонарушений занимает одну из лидирующих позиций. В основном это факты хищений, взяточничества и злоупотреблений полномочиями. Чаще всего преступления совершаются директорами и бухгалтерами учреждений образования, руководителями и сотрудниками отделов образования.

Учитывая, что данные вопросы носят системный характер и подлежат искоренению, по инициативе Агентства, Департаментом совместно с Управлением образования проведен анализ коррупционных рисков.

Сегодня в столице обсудили результаты проведенного анализа в сфере образования с участием руководства организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования и бухгалтеров.

По итогам анализа сотрудниками Антикора столицы установлены факты незаконного распоряжения денежными средствами учебных заведений бухгалтерами и директорами ряда столичных школ на общую сумму 57,4 млн тенге, из них возмещено порядка 29,6 млн тенге.

В своем выступлении первый заместитель руководителя департамента Айтуар Агибаев проинформировал о том, что Агентством совместно с Министром просвещения подписано, дорожная карта по устранению выявленных коррупционных рисках.