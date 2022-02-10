567 млрд тенге частных инвестиций привлекли в Мангистауской области в 2021 году

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в 2021 году привлечено более 567 млрд. тенге частных инвестиций. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления по инвестициям и развитию туризма Нурадил Имангалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом за прошлый год в регион было привлечено 627,1 млрд. тенге инвестиции, что на 3,6% больше, чем в прошлом году. Объем частных инвестиций за 12 месяцев 2021 года составил 567,3 млрд. тенге. Достижению хорошего показателя способствовали инвестиции в учреждения нефтегазовой отрасли, реализация проектов в сфере туризма, строительства коммерческих и жилых зданий и другие. В частности, 54% инвестиций приходится на промышленность; 21% - операции с недвижимым имуществом; 10,4% - транспорт и складирование; 4,3% - искусство и развлечения; 2,8% - строительство; 2,6% - услуги по проживанию и питанию; 4,7% - остальное», - сказал Нурадил Имангалиев.

По его словам, благодаря привлеченным инвестициям в 2021 году осуществлено более 20 проектов на сумму порядка 150 млрд. тенге, создано более 1000 рабочих мест.

В этом году, создав более 2 000 новых рабочих мест в различных отраслях экономики, планируется реализация 20 проектов на сумму порядка 150 млрд. тенге.