Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    567 млрд тенге частных инвестиций привлекли в Мангистауской области в 2021 году

    10 Февраля 2022, 21:17

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в 2021 году привлечено более 567 млрд. тенге частных инвестиций. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления по инвестициям и развитию туризма Нурадил Имангалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом за прошлый год в регион было привлечено 627,1 млрд. тенге инвестиции, что на 3,6% больше, чем в прошлом году. Объем частных инвестиций за 12 месяцев 2021 года составил 567,3 млрд. тенге. Достижению хорошего показателя способствовали инвестиции в учреждения нефтегазовой отрасли, реализация проектов в сфере туризма, строительства коммерческих и жилых зданий и другие. В частности, 54% инвестиций приходится на промышленность; 21% - операции с недвижимым имуществом; 10,4% - транспорт и складирование; 4,3% - искусство и развлечения; 2,8% - строительство; 2,6% - услуги по проживанию и питанию; 4,7% - остальное», - сказал Нурадил Имангалиев.

    По его словам, благодаря привлеченным инвестициям в 2021 году осуществлено более 20 проектов на сумму порядка 150 млрд. тенге, создано более 1000 рабочих мест.

    В этом году, создав более 2 000 новых рабочих мест в различных отраслях экономики, планируется реализация 20 проектов на сумму порядка 150 млрд. тенге.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Инвестпроекты Экономика Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как изменение климата влияет на экономику стран Центральной Азии
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски