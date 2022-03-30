564 казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 564 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 32,

Акмолинская область - 2,

Актюбинская область - 54,

Алматинская область - 1,

Восточно-Казахстанская область - 14,

Жамбылская область - 175,

Западно-Казахстанская область - 222,

Карагандинская область - 31,

Костанайская область - 33.

Итого выздоровевших в Казахстане - 1289315.