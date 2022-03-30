08:16, 30 Март 2022 | GMT +6
564 казахстанца выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 564 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 32,
Акмолинская область - 2,
Актюбинская область - 54,
Алматинская область - 1,
Восточно-Казахстанская область - 14,
Жамбылская область - 175,
Западно-Казахстанская область - 222,
Карагандинская область - 31,
Костанайская область - 33.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1289315.