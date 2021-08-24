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5631 человек заболел коронавирусом за сутки в Казахстане
24 Августа 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 5631 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 422
город Алматы - 1505
город Шымкент - 147
Акмолинская область - 274
Актюбинская область - 166
Алматинская область - 394
Атырауская область - 302
Восточно-Казахстанская область - 173
Жамбылская область - 225
Западно-Казахстанская область - 58
Карагандинская область - 860
Костанайская область - 272
Кызылординская область - 97
Мангистауская область - 242
Павлодарская область - 312
Северо-Казахстанская область - 131
Туркестанская область - 51
Всего в стране выявлен 748851 заболевший.
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