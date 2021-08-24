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5631 человек заболел коронавирусом за сутки в Казахстане

24 Августа 2021 08:01
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5631 человек заболел коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 5631 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 422

город Алматы - 1505

город Шымкент - 147

Акмолинская область - 274

Актюбинская область - 166

Алматинская область - 394

Атырауская область - 302

Восточно-Казахстанская область - 173

Жамбылская область - 225

Западно-Казахстанская область - 58

Карагандинская область - 860

Костанайская область - 272

Кызылординская область - 97

Мангистауская область - 242

Павлодарская область - 312

Северо-Казахстанская область - 131

Туркестанская область - 51

Всего в стране выявлен 748851 заболевший.


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#Коронавирус в РК  
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