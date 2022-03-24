560 семей жамбылского города горняков Жанатаса получат квартиры в этом году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы строительства жилья поднимали жители Сарысуского района Жамбылской области в ходе недавнего отчета районного акима, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Сарысуский район не так давно считался депрессивным регионом, а сегодня переживает второе рождение, благодаря реализации государственных программ и деятельности крупных инвесторов.

Город Жанатас, административный центр Сарысуского района, возник в 1964 году в связи с началом добычи фосфоритов в Каратауском фосфоритоносном бассейне. Построенный «с нуля» город с 40-тысячным населением имел развитую инфраструктуру, несколько микрорайонов.

В 90-е годы прошлого столетия, с развалом Союза, город испытал массовый отток жителей и запустение.

Сегодня города горняков Жанатас в Сарысуском районе, а также Каратау в Таласском районе, возрождаются. Однако пустующие многоквартирные дома - характерная проблема «малых городов», возникших в прошлом веке благодаря «большой жамбылской химии». И эту проблему в Жамбылской области постепенно решают.

Начиная с 2010 года, в Жанатасе восстановлено 15 домов, построенных в 70-е годы прошлого века. На очереди – восстановление еще четырех. Рядом с пустующими многоэтажками было открыто общежитие для тех, кто ждет своей очереди на жилье.

По словам акима Сарысуского района Марата Султангалиева, в 2021 году в Жанатасе построено три многоэтажных жилых дома, 316 семей получили новые квартиры.

«На этот год запланировано строительство двух 160-квартирных многоэтажных жилых домов, - сказал он. - Решена многолетняя проблема заброшенного здания, которое в народе называют «Три богатыря». В этом году намечено реконструировать это здание, превратив его в 240-квартирный жилой дом».

В этом году, помимо этого, город Жанатас планируется газифицировать. В рамках проекта «Жаңарған Жаңатас» – «Обновленный Жанатас» за счет спонсоров будут осуществлены работы на 14 объектах. До 2025 года в Сарысуском районе планируется реализовать 13 инвестиционных проектов общей стоимостью один триллион тенге.