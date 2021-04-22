56 преступников из других стран экстрадировано в Казахстан - Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году из других стран в Казахстан экстрадировано 56 преступников. Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора РК Берик Асылов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году Казахстан передал зарубежным странам 64 человека. В Казахстан же из других стран было экстрадировано 56 преступников», - сказал Берик Асылов.

Ранее сообщалось, что Сенат ратифицировал договор с Северной Македонией о передаче осужденных.

Целью законопроекта является ратификация договора, направленного на создание правовой основы для эффективного сотрудничества между двумя странами в борьбе с преступностью. Основная задача законопроекта - укрепление двухстороннего сотрудничества в области выдачи лиц, которые находятся на территории одной стороны и разыскиваются компетентными органами другой стороны для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора суда в исполнение за преступления, влекущие выдачу лица. Договор содержит положения об основаниях, влекущих выдачу, об отказе в выдаче, об отсрочке выдачи или временной выдачи, о запросе о выдаче и необходимых документах, об упрощенной процедуре выдачи и повторной выдачи лица и другие. Центральным органом, ответственным за реализацию настоящего договора от Республики Казахстан, определена Генеральная прокуратура Республики Казахстан. Ожидаемым результатом ратификации договора является создание благоприятных условий для укрепления взаимного сотрудничества между двумя государствами в борьбе с преступностью.