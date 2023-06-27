56-летний китаец в 27-й раз провалил вступительный экзамен в университет

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - 56-летний житель Китая провалил 27-ю попытку сдать вступительный экзамен (гаокао) в высшее учебное заведение страны, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на China Daily.

Лян Ши набрал 424 балла из 750, что на 34 баллов ниже порогового уровня для поступления в университеты провинции Сычуань.

Вузы Китая принимают абитуриентов на обучение в зависимости от результатов экзаменов. Чем больше баллов набирает абитуриент при сдаче экзамена, тем выше у него шанс быть зачисленным в топовые вузы страны. Те, у кого ниже результат, поступают в так называемые университеты «второго уровня» и в технические колледжи.

Ранее Лян Ши говорил, что ему достаточно поступить в обычный университет, если он наберет необходимое количество баллов. Однако он не смог пройти этот порог, что означает, что в этом году у него уже не будет шанса поступить.

По его словам, в этом году он допустил грубейшие ошибки по общеобразовательным предметам, что и повлияло на его общий балл.

Мужчина впервые сдал гаокао 40 лет назад, в 1983 году. После двух первых неудачных попыток, родители уговорили его поступить в техническую школу, но Лян бросил ее через год, так как не желал работать за станком.

Лян Ши работал в нескольких местах, женился и заработал небольшое состояние. Начиная с 2010 года, он каждый год сдает гаокао, а пару лет назад сменил естественно-научные предметы на общеобразовательные.

Все эти годы Лян Ши набирал необходимый пороговый уровень для поступления в обычный университет. Однако его целью является поступление в Сычуаньский университет, который требует от кандидатов более высокого результата на вступительных экзаменах, чем показывает Лян.

Некоторые пользователи интернета критически относятся к упорству Ляна, называя это игрой на публику. Но мужчина настаивает, что получить высокий балл по гаокао для него будет исполнением его мечты стать студентом университета, а остальное его не интересует.