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    56 домов подтопило в Актюбинской области

    3 Апреля 2022, 11:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области с начала паводка подтопило 56 домов, эвакуировано 77 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    В Актобе паводковыми водами было подтоплено 46 домов, в Мартукском районе - 10 домов.

    «2 апреля в садовом коллективе АЗХС было подтоплено 15 дачных домов, эвакуировано 32 человека, в том числе 10 детей, спасено 22 человека. Было эвакуировано 22 человека, в том числе 17 детей из таких садовых коллективов как ВОХР, Магаджанское лесничество, Каргалы, Солнечный.

    Всего с начала паводка было эвакуировано 77 человек, в том числе 27 детей. Вчера было эвакуировано 57 человек, в том числе 27 детей. 35 человек было размещено при школах, 42 эвакуированных граждан уехали к родственникам», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    В подтопленных местах было заложено более 7 тысяч мешков инертных материалов, в том числе 880 мешков у реки Женишке, где было спасено 11 домов, у реки Песчанка спасено 6 домов.

    На сегодня из-за паводка нет транспортного сообщения с пятью населенными пунктами - села Миялы и Оймауыт Байганинского района, село Отек Хобдинского района, села Акшатау и Коптагай Уилского района.

    Для проведения спасательных работ было привлечено более 500 человек, 249 единиц техники, 70 мотопомп,2 плавсредства.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия Видео Паводок МЧС
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