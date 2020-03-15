56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 15 марта 1945 года, шел 1363-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. С утра 15 марта на подступах к Гдыне в сражение были введены вторые эшелоны стрелковых корпусов 19-й армии 2-го Белорусского фронта. В ходе боев атаки советских войск сменялись контратаками противника.

Верхне-Силезская наступательная операция. Началась Верхне-Силезская наступательная операция войск левого крыла 1-го Украинского фронта И.С. Конева, продолжавшаяся с 15 по 31 марта.

15 марта 21-я армия и 4-я танковая армия, 34-й гвардейский стрелковый корпус 5-й гвардейской армии и 4-й отдельный гвардейский танковый корпус 1-го Украинского фронта перешли в наступление из района Гротткау на юго-запад, а 59-я армия, 60-я армия, 7-й гвардейский механизированный и 31-й танковый корпуса — из района севернее Ратибора на запад. Обе группировки прорвали две полосы укреплений обороны противника на участке шириной 22 километра и развивали наступление по сходящимся направлениям на Нейштадт.

Балатонская оборонительная операция. Завершилась Балатонская операция. Ценой больших потерь противнику удалось вклиниться в оборону войск 3-го Украинского фронта южнее озера Веленце на 12 км, западнее канала Шарвиз — до 30 км, на вспомогательных направлениях — на 6 - 8 км. 15 марта немецкие войска прекратили наступление. Гитлер потребовал снять у личного состава 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарте СС Адольф Гитлер» нарукавные нашивки с его именем.

Продолжительность операции — 10 суток. Численность войск 3-го Украинского фронта к началу операции — 465000 человек, безвозвратные потери — 8492 (1,8 %), санитарные потери — 24407, всего — 32899, среднесуточные — 3290.

В течение 15 марта, юго-западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, вышли на побережье залива Фриш-Гаф… Населенный пункт Хайде Вальдбург, расположенный в восьми километрах юго-западнее Кенигсберга, несколько раз переходил из рук в руки и вновь занят советскими войсками. Таким образом, с выходом на побережье залива Фриш-Гаф советские войска расчленили восточно-прусскую группу войск немцев на две части.

В Кольберге продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, блокированного в восточной части города.

В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Балатон советские войска отбили атаки пехоты и танков противника.

15 марта 1945 года исполнилось 23 года Герою-казахстанцу Максиму Милевскому, отличившемуся во время освобождения Польши.

Милевский Максим Иванович родился 15 марта 1923 года в селе Павловка (ныне Конырозек, Успенский район Павлодарской области). Окончил восемь классов школы. В феврале 1942 года Милевский был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С декабря того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К февралю 1945 года гвардии старший сержант Максим Милевский командовал орудием 12-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 3-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 5 февраля 1945 года Милевский участвовал в отражении четырех немецких контратак в районе населенного пункта Занд в 12 километрах к северо-западу от города Бартошице, лично уничтожив САУ «Фердинанд» и большое количество солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за «мужество и героизм, проявленные в Восточно-Прусской операции» гвардии старший сержант Максим Милевский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7575.

После окончания войны Милевский был демобилизован. Проживал и работал на родине. Выйдя на пенсию, руководил районным Советом ветеранов. Умер 30 августа 2005 года.

Был также награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, казахстанским орденом «Парасат» и рядом медалей.

15 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 56 дней…

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции