56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 14 марта 1945 года, шел 1362-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. С утра 14 марта войска левого крыла и центра 2-го Белорусского фронта возобновили наступление. 49-я армия и 70-я армия смежными флангами наступали на Цоппот, имея задачей рассечь данцигско-гдынскую группировку противника на две изолированные группы и выйти к Данцигской бухте. Бои носили упорный характер, продвижение советских войск в иные дни исчислялось лишь сотнями метров. Войска правого крыла фронта, наносившие удары по Данцигу с юга и юго-запада, готовились к продолжению наступления.

14 марта 1-я армия Войска Польского 1-го Белорусского фронта перешла в наступление на Кольберг. Войска правого крыла фронта после артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление в районе Альтдамма, заняли первую позицию противника, но вскоре встретили ожесточенное сопротивление. Темп продвижения наступавших соединений замедлился.

Балатонская оборонительная операция. 14 марта противник ввел в бой 6-ю танковую дивизию. В течение двух дней немецкая танковая группировка наносила удары по войскам 27-й армии С.Г. Трофименко, но прорвать оборону и выйти к реке Дунай не смогла.

В течение 14 марта юго-западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта вели наступательные бои по уничтожению Восточно-Прусской группы войск противника.

Войска 2-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника в горно-лесистой местности в полосе Карпат, 14 марта овладели городом и важным железнодорожным узлом Зволен.

В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Балатон атаки танков и пехоты противника успешно отбивались нашими войсками.

14 марта 1945 года исполнилось бы 23 года Герою-казахстанцу Григорию Кравцову, погибшему в бою ровно за 2 месяца до своего дня рождения – 14 января.

Кравцов Григорий Михайлович родился 14 марта 1922 года в селе Старожиловка, ныне село Кравцово Федоровского района Костанайской области.

После окончания семи классов работал в колхозе, а после окончания двухгодичной школы зоотехников в Костанае — ветеринарным фельдшером.

В сентябре 1941 года Григорий Кравцов был призван в ряды РККА и был направлен в Омскую авиационную школу, после окончания которой недолго летал.

В июне 1943 года лейтенант Кравцов был направлен в отдел контрразведки «Смерш» Приволжского округа на должность оперуполномоченного.

В августе 1944 года Кравцов по собственной просьбе был направлен в действующую армию на должность оперуполномоченного отдела контрразведки «Смерш» 69-й армии по обслуживанию 374-й отдельной армейской штрафной роты. Группа разведчиков лейтенанта Кравцова уничтожила восемь противников и двоих взяла в плен. Один из пленных оказался унтер-офицером и дал ценные сведения, касающиеся перегруппировки сил противника. За эту операцию Кравцов был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

Во время боев на территории Польши Кравцов был оперуполномоченным отдела контрразведки «Смерш» 134-й стрелковой дивизии 69-й армии.

14 января 1945 года в бою у населенного пункта Коханув (западнее города Пулавы, Польша) Григорий Кравцов заменил выбывшего из строя командира роты. Во время боя умело руководил подразделением при прорыве обороны противника на левом берегу Вислы, был ранен в руку. Продолжив руководить наступлением роты, он был убит прямым попаданием снаряда.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Григорию Михайловичу Кравцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В честь Григория Кравцова названы улицы в Костанае и в поселке Федоровка. Село Старожиловка переименовано в Кравцово.

14 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 56 дней…

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань



