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56 человек выздоровели от КВИ
27 Мая 2020 12:45
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город Нур-Султан - 2,
город Алматы - 44,
город Шымкент - 2,
Восточно-Казахстанская область - 3,
Акмолинская область - 2,
Актюбинская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4669:
г. Нур-Султан – 974,
г. Алматы – 1330,
г. Шымкент – 230,
Акмолинская область – 106,
Актюбинская область – 175,
Алматинская область – 180,
Атырауская область – 236,
Восточно-Казахстанская область – 50,
Жамбылская область – 173,
Западно-Казахстанская область – 252,
Карагандинская область – 193,
Костанайская область – 60,
Кызылординская область – 231,
Мангистауская область – 111,
Павлодарская область – 148,
Северо-Казахстанская область – 33,
Туркестанская область – 187.
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