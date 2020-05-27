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56 человек выздоровели от КВИ

27 Мая 2020 12:45
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56 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 2,

город Алматы - 44,

город Шымкент - 2,

Восточно-Казахстанская область - 3,

Акмолинская область - 2,

Актюбинская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4669:

г. Нур-Султан – 974,

г. Алматы – 1330,

г. Шымкент – 230,

Акмолинская область – 106,

Актюбинская область – 175,

Алматинская область – 180,

Атырауская область – 236,

Восточно-Казахстанская область – 50,

Жамбылская область – 173,

Западно-Казахстанская область – 252,

Карагандинская область – 193,

Костанайская область – 60,

Кызылординская область – 231,

Мангистауская область – 111,

Павлодарская область – 148,

Северо-Казахстанская область – 33,

Туркестанская область – 187.

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