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559 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
6 Ноября 2021 09:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальную информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 6.11.2021 г. распространила пресс-служба Минздрава РК, передает МИА «Казинформ».
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«На 6 ноября лечение от КВИ продолжают получать 41 424 человек (–35 997 + и 5 427 КВИ-), из них в стационарах находится 7 411 пациент, на амбулаторном уровне – 34 013 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 559 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 155 пациентов, на аппарате ИВЛ – 106 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава РК.
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