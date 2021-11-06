559 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальную информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 6.11.2021 г. распространила пресс-служба Минздрава РК, передает МИА «Казинформ».

«На 6 ноября лечение от КВИ продолжают получать 41 424 человек (–35 997 + и 5 427 КВИ-), из них в стационарах находится 7 411 пациент, на амбулаторном уровне – 34 013 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 559 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 155 пациентов, на аппарате ИВЛ – 106 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава РК.